美朝鲜政策特使称谈判取得一些进展

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京2月24日电---美国朝鲜政策特别代表戴维斯（Glyn Davies）周五表示，美国与朝鲜的新一轮谈判取得一些进展，尽管金正恩上台後朝鲜的立场并未改变。
朝美谈判为期两天，在北京举行。会後戴维斯对记者称，谈判涉及核不扩散和朝鲜的食品需求等问题。
“我觉得谈判取得了一些进展。我们需要对此进行评估。”戴维斯说道，并表示他将相继前往韩国和日本进行情况介绍。
“我觉得谈判离‘取得突破’还差得远。外交上的发展和成功有时不需要戏剧性变化，只要一步一步往前走就是了。”戴维斯称。
本次会议是朝美双方官员在过去八个月里的第三次会面，也是去年12月朝鲜前领导人金正日去世後双方第一次会面。谈判意在为六方会谈的恢复构建基础。
戴维斯指出，朝鲜领导人的更迭似乎没有改变他们的谈判代表团以及行事风格。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
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