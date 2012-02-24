美朝鲜政策特使称谈判取得一些进展

路透北京2月24日电---美国朝鲜政策特别代表戴维斯（Glyn Davies）周五表示，美国与朝鲜的新一轮谈判取得一些进展，尽管金正恩上台後朝鲜的立场并未改变。

朝美谈判为期两天，在北京举行。会後戴维斯对记者称，谈判涉及核不扩散和朝鲜的食品需求等问题。

“我觉得谈判取得了一些进展。我们需要对此进行评估。”戴维斯说道，并表示他将相继前往韩国和日本进行情况介绍。

“我觉得谈判离‘取得突破’还差得远。外交上的发展和成功有时不需要戏剧性变化，只要一步一步往前走就是了。”戴维斯称。

本次会议是朝美双方官员在过去八个月里的第三次会面，也是去年12月朝鲜前领导人金正日去世後双方第一次会面。谈判意在为六方会谈的恢复构建基础。

戴维斯指出，朝鲜领导人的更迭似乎没有改变他们的谈判代表团以及行事风格。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。