美日韩欢迎朝鲜重返六方会谈

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透华盛顿1月17日电---美国国务院周二称，美国、日本和韩国就朝鲜重返六方会谈的“途径开放”达成共识。
美国国务院发表声明称，三方官员在华盛顿举行会议，重申他们通过会谈、以和平方式推动朝鲜去核化的承诺。
声明称，“我们还就朝鲜重返六方会谈的途径开放、通过对话改善与美日韩的关系达成共识。”
六方会谈2008年因无核化换援助协议导致朝鲜退出而中断。此後，尽管各方多次努力，但迄今仍无进展迹象。
朝鲜曾呼吁重启六方会谈，但美国和韩国不愿匆忙返回谈判桌，他们担心朝鲜可能拖延会谈以避免应承担的义务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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