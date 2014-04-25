奥巴马警告朝鲜勿再次进行核试验

美国总统奥巴马2014年4月25日在导游Park Sangmee引领下参观韩国景福宫。 REUTERS/Larry Downing

路透首尔4月25日 - 美国总统奥巴马周五警告朝鲜勿再次进行核试验，称否则将招致国际社会的有力回应。

他在接受韩国《中央日报》（JoongAng Ilbo）采访时说：“若朝鲜犯下再次进行核试验的大错，就该料到国际社会将作出有力回应。”

奥巴马周五抵达首尔，访问期间将向韩国保证致力于向朝鲜施压、促使朝鲜放弃核野心。

近几周朝鲜口头攻势升级，放出要进行新型核试验的口风，并多次发射导弹，但韩国当前则将主要注意力放在应对该国“岁月号”海难方面。“岁月号”沉船事件是该国历史上伤亡最惨重的灾难之一。

奥巴马说：“我知道我这次来访，正值韩国人民哀痛时刻，我谨借此机会转达美国人民的慰问。”

奥巴马此次访问亚洲首站是日本，访问韩国后还将到访马来西亚和菲律宾。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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