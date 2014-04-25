奥巴马警告朝鲜勿再次进行核试验

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月25日 - 美国总统奥巴马周五警告朝鲜勿再次进行核试验，称否则将招致国际社会的有力回应。
他在接受韩国《中央日报》（JoongAng Ilbo）采访时说：“若朝鲜犯下再次进行核试验的大错，就该料到国际社会将作出有力回应。”
奥巴马周五抵达首尔，访问期间将向韩国保证致力于向朝鲜施压、促使朝鲜放弃核野心。
近几周朝鲜口头攻势升级，放出要进行新型核试验的口风，并多次发射导弹，但韩国当前则将主要注意力放在应对该国“岁月号”海难方面。“岁月号”沉船事件是该国历史上伤亡最惨重的灾难之一。
奥巴马说：“我知道我这次来访，正值韩国人民哀痛时刻，我谨借此机会转达美国人民的慰问。”
奥巴马此次访问亚洲首站是日本，访问韩国后还将到访马来西亚和菲律宾。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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