朴槿惠称希望打破朝鲜半岛局势“恶性循环”

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿5月8日(记者 Paul Eckert) - 针对朝鲜不时加深紧张关系而后又予以缓解，以赢得外交回馈并为推进核武器计划争取时间，韩国总统朴槿惠周三呼吁朝鲜应结束这种“恶性循环”。
朴槿惠在美国国会联席会议上的讲话中称，她想要打破这种模式，即朝鲜“挑起危机”受到国际社会的制裁，随后国际社会又寻求妥协希望息事宁人。
“同时，朝鲜利用这段时间提高核能力，然后再引发不确定性。”
朴槿惠说：“是时候该结束这种恶性循环了。”
在美国副总统拜登和众议院议长贝纳（John Boehner）主持召开的一场特别会议上，朴槿惠对在座的美国议员表示，韩国稳定的金融市场和强有力的经济基本面说明，韩国并未受到朝鲜核战争威胁的影响。
“韩国政府果断沉着应对。我们保持着最高级别的准备。”
“你们可以放心：朝鲜的挑衅都不会成功。”此前一天她在白宫与奥巴马会面，当时奥巴马称朝鲜的武力威胁未能让美韩两国60年的联盟出现嫌隙，且朝鲜未从中获得任何好处。
现年61岁的朴槿惠提出了未来愿景，即韩国及其盟友美国将坚定回应朝鲜，同时致力于更为稳定和长远的和平。
她表示，韩国决不容忍朝鲜拥有核武器，并将对朝鲜的挑衅作出“果断”回应。
“与此同时，我不会将提供给朝鲜人民的人道主义援助与政治局势挂钩。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。