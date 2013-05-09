朴槿惠称希望打破朝鲜半岛局势“恶性循环”

2013年5月8日，韩国总统朴槿惠在美国国会联席会议上讲话。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿5月8日(记者 Paul Eckert) - 针对朝鲜不时加深紧张关系而后又予以缓解，以赢得外交回馈并为推进核武器计划争取时间，韩国总统朴槿惠周三呼吁朝鲜应结束这种“恶性循环”。

朴槿惠在美国国会联席会议上的讲话中称，她想要打破这种模式，即朝鲜“挑起危机”受到国际社会的制裁，随后国际社会又寻求妥协希望息事宁人。

“同时，朝鲜利用这段时间提高核能力，然后再引发不确定性。”

朴槿惠说：“是时候该结束这种恶性循环了。”

在美国副总统拜登和众议院议长贝纳（John Boehner）主持召开的一场特别会议上，朴槿惠对在座的美国议员表示，韩国稳定的金融市场和强有力的经济基本面说明，韩国并未受到朝鲜核战争威胁的影响。

“韩国政府果断沉着应对。我们保持着最高级别的准备。”

“你们可以放心：朝鲜的挑衅都不会成功。”此前一天她在白宫与奥巴马会面，当时奥巴马称朝鲜的武力威胁未能让美韩两国60年的联盟出现嫌隙，且朝鲜未从中获得任何好处。

现年61岁的朴槿惠提出了未来愿景，即韩国及其盟友美国将坚定回应朝鲜，同时致力于更为稳定和长远的和平。

她表示，韩国决不容忍朝鲜拥有核武器，并将对朝鲜的挑衅作出“果断”回应。

“与此同时，我不会将提供给朝鲜人民的人道主义援助与政治局势挂钩。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。