奥巴马称朝鲜近期挑衅未得到好处

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月7日 - 美国和韩国周二宣称将保持警惕，称不会对朝鲜(北韩)的恶行予以奖赏。美国总统奥巴马表示，朝鲜从近期发出的战争威胁中没获得任何益处或声誉。
奥巴马在与韩国总统朴槿惠的联合新闻发布会上表示：“如果朝鲜以为其近期的威胁能给美韩之间造成嫌隙、或者为朝鲜赢得国际社会尊重，那么眼下的现实进一步说明，朝鲜的愿望再次落空了。”
“朴槿惠总统和我一致认为，我们要保持强有力的威慑，不会对挑衅行为作出奖赏，但我们依然对朝鲜走和平道路抱持开放态度。”
美国官员周一对路透表示，朝鲜已解除两枚“舞水端”中程导弹的“准备发射”状态，并将其从朝鲜东部海岸发射地点撤走。
但美韩官员警告称，朝鲜此番举动轻易就可逆转，因“舞水端”导弹是机动导弹。
朴槿惠表示，由于朝鲜与外隔绝，因此难以了解朝鲜是否真的、或为什么改弦更张。
她说：“为什么朝鲜的威胁和挑衅似乎在降温？没有明确的答案。”
当被问及朝鲜半岛紧张局势看来有所降温时，美国国防部长哈格尔谨慎表示，美国依然做好了应对“任何紧急情况”的准备。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r