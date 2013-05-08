奥巴马称朝鲜近期挑衅未得到好处

路透华盛顿5月7日(记者 Paul Eckert) - 美国和韩国周二宣称将保持警惕，称不会对朝鲜的恶行予以奖赏。美国总统奥巴马表示，朝鲜从近期发出的战争威胁中没获得任何益处或声誉。

奥巴马在与韩国总统朴槿惠的联合新闻发布会上表示：“如果朝鲜以为其近期的威胁能给美韩之间造成嫌隙、或者为朝鲜赢得国际社会尊重，那么眼下的现实进一步说明，朝鲜的愿望再次落空了。”

“朴槿惠总统和我一致认为，我们要保持强有力的威慑，不会对挑衅行为作出奖赏，但我们依然对朝鲜走和平道路抱持开放态度。”

美国官员周一对路透表示，朝鲜已解除两枚“舞水端”中程导弹的“准备发射”状态，并将其从朝鲜东部海岸发射地点撤走。

但美韩官员警告称，朝鲜此番举动轻易就可逆转，因“舞水端”导弹是机动导弹。

朴槿惠表示，由于朝鲜与外隔绝，因此难以了解朝鲜是否真的、或为什么改弦更张。

她说：“为什么朝鲜的威胁和挑衅似乎在降温？没有明确的答案。”

当被问及朝鲜半岛紧张局势看来有所降温时，美国国防部长哈格尔谨慎表示，美国依然做好了应对“任何紧急情况”的准备。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。