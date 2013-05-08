奥巴马称朝鲜近期挑衅未得到好处

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿5月7日(记者 Paul Eckert) - 美国和韩国周二宣称将保持警惕，称不会对朝鲜的恶行予以奖赏。美国总统奥巴马表示，朝鲜从近期发出的战争威胁中没获得任何益处或声誉。
奥巴马在与韩国总统朴槿惠的联合新闻发布会上表示：“如果朝鲜以为其近期的威胁能给美韩之间造成嫌隙、或者为朝鲜赢得国际社会尊重，那么眼下的现实进一步说明，朝鲜的愿望再次落空了。”
“朴槿惠总统和我一致认为，我们要保持强有力的威慑，不会对挑衅行为作出奖赏，但我们依然对朝鲜走和平道路抱持开放态度。”
美国官员周一对路透表示，朝鲜已解除两枚“舞水端”中程导弹的“准备发射”状态，并将其从朝鲜东部海岸发射地点撤走。
但美韩官员警告称，朝鲜此番举动轻易就可逆转，因“舞水端”导弹是机动导弹。
朴槿惠表示，由于朝鲜与外隔绝，因此难以了解朝鲜是否真的、或为什么改弦更张。
她说：“为什么朝鲜的威胁和挑衅似乎在降温？没有明确的答案。”
当被问及朝鲜半岛紧张局势看来有所降温时，美国国防部长哈格尔谨慎表示，美国依然做好了应对“任何紧急情况”的准备。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。