韩国需先解决与美国贸易争端才能参与TPP谈判--美官员

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透华盛顿3月13日 -美国一位高级官员周四说，在韩国解决和美国贸易协议的所有问题之前，美方不欢迎韩国参与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的谈判。
这位官员说，美韩自由贸易协定(KORUS)已达成两年，美国却仍在确认韩国是否完全履行放宽美国商品出口至韩国管道的承诺，这位官员指的问题是海关监管及汽车进口。
KORUS当时是仅次于北美贸易协定之后的第二大美国贸易协定。但与现在美国和欧盟及其他11个太平洋国家正在协商的TPP相比已经相形见绌。
韩国已表达加入TPP的兴趣，但美国将坚持韩国应先落实美韩双边协定运作顺畅。(完)
(编译 李婷仪 审校 王冠中)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。