韩国需先解决与美国贸易争端才能参与TPP谈判--美官员

路透华盛顿3月13日 -美国一位高级官员周四说，在韩国解决和美国贸易协议的所有问题之前，美方不欢迎韩国参与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的谈判。

这位官员说，美韩自由贸易协定(KORUS)已达成两年，美国却仍在确认韩国是否完全履行放宽美国商品出口至韩国管道的承诺，这位官员指的问题是海关监管及汽车进口。

KORUS当时是仅次于北美贸易协定之后的第二大美国贸易协定。但与现在美国和欧盟及其他11个太平洋国家正在协商的TPP相比已经相形见绌。

韩国已表达加入TPP的兴趣，但美国将坚持韩国应先落实美韩双边协定运作顺畅。(完)

(编译 李婷仪 审校 王冠中)

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