美国劳动力减少缘于人口老龄化 非经济疲弱所致--FED报告

路透9月11日 - 一份将在周五布鲁金斯学会会议上提出的研究报告显示，金融危机以来美国就业参与率下降，主要是因为美国人口老龄化，即使就业市场改善，这种情况也不会逆转。

这一结论由美国联邦储备委员会(美联储/FED)及克利夫兰联邦储备银行的一些经济学家提出，延续了对美国经济中劳动力闲置程度的讨论。劳动力闲置程度是美联储决策者在迎接下周关键会议时考虑的主要问题。

美联储主席叶伦认为，就业参与率下降至少有部分原因在于劳动者灰心沮丧，放弃寻找工作。目前美国就业参与率降至1970年代以来的低位。

随着经济动能增强，这些人可能重返劳动力大军，有推高失业率的倾向，让美联储有维持宽松货币政策的空间，而不用担心薪资过度增长和通胀问题。

然而在这份布鲁金斯学会的报告中，作者淡化了失去信心的劳动者在就业参与率下降中的作用，而把这归为“持续的结构性影响压低了就业参与率，并非因为经济进入明显疲弱周期，使求职者对就业市场疲态感到失望，”他们写道，“我们认为劳动力就业参与率持续下降是最有可能出现的结果。”

同时，报告的作者认为，就业参与率下降部分是由于经济疲弱。

而且，虽说可能性不是很大，但就业参与率哪怕只是小幅增长，都会给美联储提供重要的转圜空间，因其将就是否升息作出决定，很可能就在明年。

按照亚特兰大联邦储备银行的在线计算工具，如果就业参与率持稳，就业岗位以过去12个月的平均速度增长，那么仅需10个月，失业率就将达到5.4%的良性水准。

但如果把就业参与率增长区区0.2个百分点至63%考虑进去，失业率降至这个水平的时间就会拉长至14个月。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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