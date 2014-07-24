美国上周初请失业金人数降至逾八年低点 但新屋销售大减

《路透晚报》--4月18日
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路透华盛顿7月24日 - 美国上周初请失业金数降至近八年半最低水平，显示劳动市场复苏势头增强。
虽然周四公布的另一项报告显示6月新屋销售锐减，但分析师认为不能过度解读这次下降，指出其它数据显示房屋市场在2013年末停滞之后正在重回正轨。
“目前经济状况较好，”穆迪的资深分析师Ryan Sweet表示，“你不能过度相信新屋销售数据的增减。我认为其并不表明房屋市场正在下滑。”
美国劳工部公布，经季节调整后，7月19日当周初请失业金人数减少1.9万人至28.4万人，这是2006年2月以来最低水平。分析师先前的预期是升至30.8万人。
尽管由于汽车厂夏季关闭以更新设备，7月的这个时候请领失业金数据都会波动，不过该数据进一步表明就业市场在收紧。过去五个月每个月就业岗位增幅都超过20万个，为1990年代末以来首见。
“这与另一份强劲的7月非农就业指标相一致，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示。
商务部公布另一份报告显示，6月新屋销售经季节调整后年率为40.6万套，较前月下降8.1%，为去年7月以来最大降幅。
同时，5月销售速度从前值50.4万套下修至44.2万套，为纪录最大下修幅度。
但新屋销售数据不稳，且下降的走势也与本周公布的其他数据相矛盾。之前出炉的数据显示，6月成屋销售年率为八个月最高。成屋销售在楼市中占比最大。
而且，美国最大的房屋建筑商D.R. Horton (DHI.N)公布第三季获利锐降23%，再加上该数据，都令房产类股下跌。PHLX房产股指数.HGX午后稍早跌逾2.7%，而同期标普500指数持平。
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**美联储关注就业市场**
经济分析师称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将认为初请失业金数据有利，因为联储在考虑何时升息的问题。
美联储主席叶伦上周提醒道，如果就业市场改善的速度持续高于决策者的预期，那么联储将比当前预期更早和以更快的速度升息。
分析师目前预计，美联储在2015年下半年之前不会开始升息。美联储正在缩减月度购债规模，自2008年12月来一直将隔夜利率保持在接近零的水准。
劳工部在报告中称，7月19日当周初请失业金人数四周均值降至2007年5月来最低水准。该数据被视为衡量就业市场趋势的更好指标，因其剔除了周度波动。
7月12日当周续请失业金人数降至2007年6月以来最低。
续请失业金数据暗示，失业率可能从近六年低位6.1%下滑。(完)
(编译 张涛/李爽/杜明霞；审校 白云/许娜)
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