外语来袭 美国语言多元化程度加深

路透华盛顿8月6日（记者 Susan Heavey） - 美国人口调查局周二公布的数据显示，过去30年中，住在美国但在家讲英语外其他语种的人数增长了近两倍，远远超出整体人口增幅。

报告称，在美国，西班牙语仍是除英语外使用最广泛的语言，但其他语种的使用率也迅速上升，特别是南亚和非洲的语言。

2011年，住在美国、年龄5岁以上的人中，有近五分之一或6,060万人在家用英语以外的其他语言，而1980年时仅有2,300万人，人口占比近1/11。

过去30年中，在家用其他语种的人增加了158%，同期整体人口仅增长了38%。

语言学家、德州大学教授赛尔（Peter Sayer）指出，这凸显美国“多语现象”的普及，越来越多的人除英语外，能讲至少一种其他语言。

“西班牙语占主体，但语言多元化程度加深。”赛尔表示。

美国人口调查局数据显示，在家讲英语以外语言的人中，三分之二讲西班牙语。2011年，约3,760万人在家讲西班牙语，1980年时约为1,100万人。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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