雇主有权解雇过于性感的雇员--爱荷华高院

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透12月21日 - 美国爱荷华州高等法院周五判定，该州的雇主可以合法地解雇他们认为过于有吸引力的雇员。
该法院一致判定，一名解雇牙科诊所女护士的牙医并未触犯该州民法，原因是该牙医的妻子认为该女护士对他们的婚姻构成威胁。
双方的证词显示，这位护士名叫Melissa Nelson，为牙医James Knight工作超过10年，从未与其暧昧过。她表示，如果她是一名男性，就不会被解雇。
Knight表示，他曾数次向Nelson抱怨，称她的衣着过于紧身、暴露和“令人分心”。
证词显示，2009年起，Knight开始与Nelson互发短信，短信内容大多与工作相关，没有问题，但有些短信的内容也具有暗示性。
2009年底，Knight的妻子发现两人互发短信的事情，要求丈夫解雇Nelson，因为“她对我们的婚姻构成威胁”。
2010年初，Knight解雇了Nelson，称他们的关系损害了他的家庭。
Nelson提起诉讼，称她没有做错任何事，她把Knight当作朋友和父辈人，她被解雇的原因只是因为性别。
该院最终裁定，雇主可以解雇他们认为过于有吸引力的雇员，这种举动不构成非法歧视。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。