雇主有权解雇过于性感的雇员--爱荷华高院

路透12月21日 - 美国爱荷华州高等法院周五判定，该州的雇主可以合法地解雇他们认为过于有吸引力的雇员。

该法院一致判定，一名解雇牙科诊所女护士的牙医并未触犯该州民法，原因是该牙医的妻子认为该女护士对他们的婚姻构成威胁。

双方的证词显示，这位护士名叫Melissa Nelson，为牙医James Knight工作超过10年，从未与其暧昧过。她表示，如果她是一名男性，就不会被解雇。

Knight表示，他曾数次向Nelson抱怨，称她的衣着过于紧身、暴露和“令人分心”。

证词显示，2009年起，Knight开始与Nelson互发短信，短信内容大多与工作相关，没有问题，但有些短信的内容也具有暗示性。

2009年底，Knight的妻子发现两人互发短信的事情，要求丈夫解雇Nelson，因为“她对我们的婚姻构成威胁”。

2010年初，Knight解雇了Nelson，称他们的关系损害了他的家庭。

Nelson提起诉讼，称她没有做错任何事，她把Knight当作朋友和父辈人，她被解雇的原因只是因为性别。

该院最终裁定，雇主可以解雇他们认为过于有吸引力的雇员，这种举动不构成非法歧视。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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