美国金融：财长杰克卢称，年底前颁布多德-弗兰克法核心部分十分重要

路透纽约7月17日 - 美国财长杰克卢周三表示，多德-弗兰克全面金融监管改革法的“核心部分”将在年底前颁布并就位。到那时距离该法案获通过已近三年时间。

杰克卢在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)对冲基金会议上称，颁布沃克尔规定以限制银行的风险交易，这对于监管机构尤为重要。

杰克卢表示，一旦监管机构按照多德-弗兰克法的要求颁布了沃克尔规定，他们就必须一直保持警惕，因为“风险因素会改变”。该立法旨在应对2007年夏季发生的金融危机。

“现在当我们完成这项工作后，我们的监管体系就将实现鼓励创新和防范过度承担风险的平衡，”他说。

杰克卢还表示，美国致力于终结“太大而不能倒”的政策，即大型金融机构若遭遇困境，即可获得政府的巨额救助。