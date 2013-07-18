美国金融：财长杰克卢称，年底前颁布多德-弗兰克法核心部分十分重要

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透纽约7月17日 - 美国财长杰克卢周三表示，多德-弗兰克全面金融监管改革法的“核心部分”将在年底前颁布并就位。到那时距离该法案获通过已近三年时间。
杰克卢在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)对冲基金会议上称，颁布沃克尔规定以限制银行的风险交易，这对于监管机构尤为重要。
杰克卢表示，一旦监管机构按照多德-弗兰克法的要求颁布了沃克尔规定，他们就必须一直保持警惕，因为“风险因素会改变”。该立法旨在应对2007年夏季发生的金融危机。
“现在当我们完成这项工作后，我们的监管体系就将实现鼓励创新和防范过度承担风险的平衡，”他说。
杰克卢还表示，美国致力于终结“太大而不能倒”的政策，即大型金融机构若遭遇困境，即可获得政府的巨额救助。
他并补充道，美国负债上限只是一个人为的规定，同时敦促国会承担职责偿还债务。他还指出，在国家正全力推进税收改革的时候，这项改革“是件好事”。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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