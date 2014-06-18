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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 17:29 BJT

中东情势：美国财长称无法用军事手段解决伊拉克问题

路透耶路撒冷6月18日 - 美国财政部长杰克卢周三表示，美国并不寻求军事途径解决伊拉克问题。

他在耶路撒冷的一个论坛上表示，美国对伊拉克的“严重局势”感到担忧。

“奥巴马总统将对未来的举措做出决定，我要明确的是这首先不是军事挑战。”

“虽然伊拉克显然需要更多的帮助来击溃极端组织的势头，并增强伊拉克安全部队的实力，伊拉克问题无法用军事手段来解决。”(完) (翻译 张荻； 审校 田建华)
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