中东情势：美国财长称无法用军事手段解决伊拉克问题

路透耶路撒冷6月18日 - 美国财政部长杰克卢周三表示，美国并不寻求军事途径解决伊拉克问题。

他在耶路撒冷的一个论坛上表示，美国对伊拉克的“严重局势”感到担忧。

“奥巴马总统将对未来的举措做出决定，我要明确的是这首先不是军事挑战。”