中东情势：美国财长称无法用军事手段解决伊拉克问题

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透耶路撒冷6月18日 - 美国财政部长杰克卢周三表示，美国并不寻求军事途径解决伊拉克问题。
他在耶路撒冷的一个论坛上表示，美国对伊拉克的“严重局势”感到担忧。
“奥巴马总统将对未来的举措做出决定，我要明确的是这首先不是军事挑战。”
“虽然伊拉克显然需要更多的帮助来击溃极端组织的势头，并增强伊拉克安全部队的实力，伊拉克问题无法用军事手段来解决。”(完) (翻译 张荻； 审校 田建华)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选