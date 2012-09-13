罗姆尼就外交机构遭袭指责奥巴马 被批评政治投机

路透华盛顿9月12日电（记者 John Whitesides）---罗姆尼从周二晚开始大力炮轰奥巴马对埃及和利比亚的政策，称奥巴马政府的做法令人遗憾；而就在此时，美国驻利比亚班加西领事馆和驻埃及大使馆相继遭到袭击。

到周三晚间时，罗姆尼利用外交危机炮轰奥巴马政府的举动，已成为他竞选活动的一次公关灾难。美国驻利比亚大使及另外三名外交人员在利比亚遇袭身亡，引发了美国的对外政策危机。

奥巴马嘲笑罗姆尼有“有先射击後瞄准”倾向，就连一些共和党人士也认为，罗姆尼试图就奥巴马政策激起合理辩论之举，或许被令人生厌的政治投机行为。

罗姆尼周二晚开始卷入这一事件，对美国驻埃及大使馆发表的一项声明予以指责。使馆的声明称，一部反伊斯兰教的视频短片，正导致开罗、班加西及其他阿拉比城市出现抗议活动。

美国驻开罗使馆的声明看起来是希望在抗议活动失控前平息事态。但在当天稍晚，抗议者冲进了使馆，撕毁了一面美国国旗。

罗姆尼称，在开罗袭击事件中，奥巴马政府的第一本能反应是同情发动袭击的暴徒，这“令人感到羞耻”。

罗姆尼周三上午向记者重申了他的指责。“美国的第一反应必须是对侵犯我国主权的行径表示愤怒，为美国价值观道歉绝非正确之举，”他在佛罗里达州杰克逊维尔召开的记者会上说。

奥巴马周三下午接受CBS News采访时对此作出回应，称他从罗姆尼的言论中吸取了“深刻的教训”。

“罗姆尼州长似乎有先射击後瞄准的倾向，”奥巴马称。他还强调，罗姆尼误解了美国驻埃及大使馆发表的声明。

前总统里根的演讲撰稿人、《华尔街日报》专栏作家、共和党人Peggy Noonan在福克斯新闻频道称，罗姆尼利用这种恐怖袭击来谋取政治利益，让他成为众人炮轰的对象。

“我不认为罗姆尼先生过去几个小时的做法能给他带来什麽益处，”Noonan说。“当你卷入政治环境，开始就某些强力或暴力事件发表声明时，你就会成为别人指责的对象，别人会说你利用这些事件谋取政治利益。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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