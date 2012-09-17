美国官员对该国驻利比亚大使遇袭事件说法各异

路透华盛顿9月14日电(记者 Mark Hosenball)---奥巴马一名发言人周五表示，美国官员并无证据可以证实造成美国驻利比亚大使死亡的袭击事件乃事先安排。这一表态令该事件更加扑朔迷离。

就在周二夜间的袭击发生後，众多媒体援引援引多名要求匿名的美国官员的说法称，他们称相信此次袭击是精心策划并有组织的。

但白宫新闻秘书卡尼(Jay Carney)周五提供了该事件的另一版本。卡尼在新闻发布会上表示：“我们目前并无情报暗示或显示该事件为事先安排。”

美国民主党参议员卡尔·列文(Carl Levin)周五的言论，让美国对此次袭击事件的说法更显扑朔迷离，参议院国防委员会主席列文对记者表示，他知道此次袭击是有计划、有预谋的。

另一名美国官员表示：“我看到的一切都说明，这是一起高度戒备的有组织袭击。并非出自对争议电影有激烈反应的乌合之众。至于是否是提前安排则是另一个问题。”

尽管尚有很多关键因素并不清楚，但如果最终证实此次袭击为提前计划，这或让奥巴马陷入尴尬境地。因共和党总统候选人罗姆尼正在攻击奥巴马对中东反美暴力示威的应对政策。

一些直接涉及调查此次袭击案的官员表示，由於联邦调查局展开了全面调查，他们不允许就其所知情况公开评论。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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