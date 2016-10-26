投资者对美国较长期公债的净多头升至一个月最高--摩根大通

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月25日 - 据摩根大通周二发布的调查显示，最近一周投资者对较长期美国公债的相对偏好升至一个月最高，此前欧洲央行暗示不急于削减月度购债规模。
外界早前猜测欧洲央行将开始考虑缩减购债计划，该计划定于2017年3月到期。
欧洲央行总裁德拉吉上周表示，央行政策会议并未讨论此类行动，并且暗示有可能祭出更多刺激措施来提振欧元区经济。
摩根大通的调查显示，看多的投资者比例从前一周的21%升至23%。这些投资者持有的较长期美债要高于他们的投资组合基准。
该行还称，看空的投资者比例持平于前一周的18%。
看多美债的投资者比例超出看空的投资者比例5个百分点，高于前一周的3个百分点，净多头创9月26日以来最高。
持中性立场的投资者比例从61%降至59%。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。