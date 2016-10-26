投资者对美国较长期公债的净多头升至一个月最高--摩根大通

路透纽约10月25日 - 据摩根大通周二发布的调查显示，最近一周投资者对较长期美国公债的相对偏好升至一个月最高，此前欧洲央行暗示不急于削减月度购债规模。

外界早前猜测欧洲央行将开始考虑缩减购债计划，该计划定于2017年3月到期。

欧洲央行总裁德拉吉上周表示，央行政策会议并未讨论此类行动，并且暗示有可能祭出更多刺激措施来提振欧元区经济。

摩根大通的调查显示，看多的投资者比例从前一周的21%升至23%。这些投资者持有的较长期美债要高于他们的投资组合基准。

该行还称，看空的投资者比例持平于前一周的18%。

看多美债的投资者比例超出看空的投资者比例5个百分点，高于前一周的3个百分点，净多头创9月26日以来最高。

持中性立场的投资者比例从61%降至59%。(完)