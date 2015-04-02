世界最长寿老人的长寿秘诀：善待他人

路透4月1日（记者 Jon Herskovitz） - 现在世界上最长寿的老人是来自阿肯色州的格特鲁德·韦弗（Gertrude Weaver），她现年116岁。韦弗称，自己长寿的秘诀就是善待他人。

韦弗出生于1898年7月4日，现居于美国阿肯色州卡姆登的一家老年护理中心。她在轮椅上每周做三次运动，在护理中心的餐厅每天用餐三次。

“我想别人怎么对我，我就是怎么对别人的，”韦弗在116岁生日上对记者说道，那天她还收到了美国总统奥巴马的来信。

韦弗出生在阿肯色州，她的出生地离德州不远，父母是佃农。她曾是家庭佣工。

据银橡树保健康复中心管理人员Kathy Langley透露，退休后，她和孙女一起住；2009年时，孙女的健康出了问题，她于是搬到了这里。

“她绝对是位特别好的老太太，”Langley说道。

“她说自己之所以能够安享长寿健康之福，均是因为自己的待人之道，”Langley说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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