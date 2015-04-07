世界最长寿老人韦弗辞世 享年116岁

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透德州奥斯汀4月6日（记者 Jon Herskovitz） - 官员们周一称，上周刚成为世界最长寿老人的格特鲁德·韦弗（Gertrude Weaver）在阿肯色州的一家老年护理中心逝世，享年116岁。
韦弗曾称，她长寿的秘诀在于善待他人。阿肯色州银橡树保健康复中心管理人员Kathy Langley称，当有人给她读有关她成为世界最长寿老人的新闻报导时，她很开心。
“她显然对此很开心，”Langley说道，“她的辞世令我们悲痛欲绝。”
老年学研究小组的资料显示，韦弗生于1898年7月4日。该组织资料显示，目前全球仅有三人的出生记录显示其生于1900年以前。
该组织资料显示，现在世界最长寿的老人是杰瑞兰·泰利（Jeralean Talley）。泰利生于1899年5月23日，下个月将116岁。
泰利生活在底特律郊区的Inkster，她将长寿秘诀归于信仰，“是上帝。一切都在上帝手中，”她去年在接受采访时称。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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