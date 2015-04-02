世界最长寿老人的长寿秘诀：善待他人

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月1日 - 现在世界上最长寿的老人是来自阿肯色州的格特鲁德·韦弗（Gertrude Weaver），她现年116岁。韦弗称，自己长寿的秘诀就是善待他人。
韦弗出生于1898年7月4日，现居于美国阿肯色州卡姆登的一家老年护理中心。她在轮椅上每周做三次运动，在护理中心的餐厅每天用餐三次。
“我想别人怎么对我，我就是怎么对别人的，”韦弗在116岁生日上对记者说道，那天她还收到了美国总统奥巴马的来信。
韦弗出生在阿肯色州，她的出生地离德州不远，父母是佃农。她曾是家庭佣工。
据银橡树保健康复中心管理人员Kathy Langley透露，退休后，她和孙女一起住；2009年时，孙女的健康出了问题，她于是搬到了这里。
“她绝对是位特别好的老太太，”Langley说道。
“她说自己之所以能够安享长寿健康之福，均是因为自己的待人之道，”Langley说道。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元