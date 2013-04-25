洛杉矶“问鼎”美国臭氧污染和交通拥堵城市榜首

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透洛杉矶4月24日(记者 Steve Gorman) - 美国第二大城市洛杉矶或许依然自诩是美国气候最好的城市之一，且见到明星大腕的机率也最高，但这个位于南加州的城市依然未摆脱其烟雾和交通拥堵严重的恶名。
根据美国肺脏协会周三公布的全美年度空气质量报告，洛杉矶再次“问鼎”美国臭氧污染排行榜榜首，且位居烟尘、煤灰等颗粒物污染城市的第四位。
加利福尼亚的农业小镇贝克斯菲尔德(Bakersfield)的颗粒物污染最严重。
自该协会2000年首次发布该报告以来，除一次例外，洛杉矶地区年年榜上有名，因洛杉矶的臭氧水平最高。阳光与碳氢化合物及一氧化氮发生反应形成臭氧，而后者是烟雾形成的一个关键因素。
臭氧污染物的一个主要来源是汽车尾气排放，而根据周三公布的另一份年度研究报告，汽车也使洛杉矶成为今年美国交通最拥堵的城市。
根据交通数据公司Inrix的报告，在交通拥堵方面，檀香山从“冠军”的位置下降一名，随后是旧金山。
根据Inrix的数据，普通洛杉矶驾车者去年因交通拥堵浪费的时间为59小时，檀香山为50个小时。
美国肺脏协会称，就空气质量而言，加州基本占据了美国污染最严重城市名单的绝大部分。在臭氧污染的前十名中，位于加州的城市占7个，在颗粒物污染前十名中，加州的城市占了8个。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。