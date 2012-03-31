美国揭晓6.4亿美元创纪录彩票大奖

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透亚特兰大3月31日电（记者 David Beasley）---美国周五晚揭晓超级百万（Mega Millions）彩票大奖中奖号码，奖金刷新世界纪录达6.4亿美元。不过尚未宣布具体单个或多个获奖人身份。
中奖号码为2-4-23-38-46，彩球号码为23。最终确认中奖人需要数小时时间。
乔治亚彩票公司（Georgia Lottery Corporation）总裁及首席执行官Margaret DeFrancisco称，单人赢得这一大奖的机率为1.75亿分之一。
若单人赢得该大奖，将一次性获得4.62亿美元，或分期付款按26年获得全部6.4亿美元。
若多人获此大奖，奖金将被平分。若无人获奖，奖金池将增加至9.75亿美元。
DeFrancisco称：“这引起轰动以及人们的兴奋。”本周全美大量民众排队买彩票。
此前最大的超级百万彩票大奖金额为3.9亿美元，由来自乔治亚州和新泽西州的两位彩民平分。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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