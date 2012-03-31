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寰宇花絮 | 2012年 3月 31日 星期六 17:05 BJT

美国揭晓6.4亿美元创纪录彩票大奖

路透亚特兰大3月31日电（记者 David Beasley）---美国周五晚揭晓超级百万（Mega Millions）彩票大奖中奖号码，奖金刷新世界纪录达6.4亿美元。不过尚未宣布具体单个或多个获奖人身份。

中奖号码为2-4-23-38-46，彩球号码为23。最终确认中奖人需要数小时时间。

乔治亚彩票公司（Georgia Lottery Corporation）总裁及首席执行官Margaret DeFrancisco称，单人赢得这一大奖的机率为1.75亿分之一。

若单人赢得该大奖，将一次性获得4.62亿美元，或分期付款按26年获得全部6.4亿美元。

若多人获此大奖，奖金将被平分。若无人获奖，奖金池将增加至9.75亿美元。

DeFrancisco称：“这引起轰动以及人们的兴奋。”本周全美大量民众排队买彩票。

此前最大的超级百万彩票大奖金额为3.9亿美元，由来自乔治亚州和新泽西州的两位彩民平分。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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