美国制造业和就业数据向好 预示2014年经济将加快增长

2013年11月22日在美国阿拉巴马州拍到的一家工厂图片。 REUTERS/Lyle Ratliff

* 12月制造业稳步增长

* 上周初请失业金人数减少2,000人

* 11月建筑支出增长1%

路透华盛顿1月2日 -美国供应管理协会12月制造业指数守在两年半高位附近，上周初请失业金人数亦再度下滑，表明2014年经济将加快成长。

周四公布的其它数据显示，11月建筑支出触及近五年高位，突显经济基本面改善。

“基本趋势显示，年内经济将加快成长。今年形势似乎一片大好，”Naroff EconomicAdvisors首席分析师Joel Naroff称。

美国供应管理协会(ISM)公布，12月制造业指数为57.0。11月该指数跳升至57.3，为2011年4月以来最高。

指数高于50表明制造业扩张。由于新订单分项指数触及三年半高位，同时库存分项指数下滑，今年年初制造业活动料将加快成长。

虽制造业仅占经济活动的12%左右，但其一直是推动经济自2007-09年衰退中复苏的主要动力。制造业表现持续强劲，加之经济其他领域的改善，将共同为今年经济延续强劲的增长奠定基础。

亮丽的经济前景促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)在去年12月宣布，今年1月起将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。

此外来自劳工部的报告显示，上周经季节调整后初请失业金人数减少2,000人，至33.9万人。这是连续第二周减少。

虽然失业金申领数据仍受季节性波动因素的干扰，但分析师表示，上周初请失业金人数的减少，是同就业市场情况改善相一致，亦符合其他数据所展现的就业增长正在加速。

上月ISM制造业就业分项指数为2011年6月以来最高。家庭对就业市场状况的看法也有明显改善。

“申请失业金人数情况仍然与就业市场改善的形势相符。我们预计12月非农就业岗位料增长21.5万个，”法国巴黎银行驻纽约的美国经济分析师Laura Rosner说。

11月非农就业岗位新增20.3万个，失业率下降0.3个百分点至7%。12月非农就业报告将于1月10日公布，路透访问的分析师预估中值为增加19.3万个岗位。

美国初请失业金数据图表： link.reuters.com/xew34t

失业持续时间图表： link.reuters.com/nej45v

美国ISM制造业PMI图表： link.reuters.com/vef94t

美洲制造业图表： link.reuters.com/wyv58t

美国建筑支出图表： link.reuters.com/xef94t

**美国经济全面走强**

美国经济从雇佣到消费者支出乃至工业生产，都在显示出明显增强的势头，尽管2013年第四季的增长速度估计要大大慢于第三季的环比年增长率4.1%。

估计放缓有很大一部分缘于10月那16天的政府停摆，此外企业在7-9月大幅补充库存后释放库存，也产生了影响。

美元兑一篮子货币攀高，美国债券价格亦上扬。美国股市则下滑，标普500指数创1997年以来最大年度涨幅之后，投资人即锁住获利。

商务部发布的第三份报告显示，11月建筑支出增加1%，至2009年3月以来最高位。建筑支出连续第八个月上升，显示民间建筑支出劲增。

经济前景虽然亮丽，但仍有一些地方令人担忧。超过100万名美国长期失业民众的失业补助于12月28日到期，可能损及消费者支出，且人为压低失业率。

这项紧急失业补助计画于2008年启动，此后每年均进行展延。

“这个计画到期，将导致130万名员工失去这项福利，可能对整体经济产生一些影响，”FTN Financial分析师JayMorelock指出。(完)

(编译/审校 许娜/孙茉莉/郑茵/龚芳/张荻)

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