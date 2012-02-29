美国制造业与收入数据显示经济成长仍处於正轨

* 第四季GDP修正为成长3%,高於2.8%的初值

* 消费支出与企业支出向上修正

* 库存增幅下降,收入成长上修

* 中西部制造业活动指数升至10个月高位

路透华盛顿2月29日电---美国第四季经济增长率修正值略高於初值,而2月中西部制造业活动指标触及10个月高点,显示美国经济的潜在力道.

商务部周三公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3%,创下2010年第二季以来最快增速.

修正值高於政府上月公布的成长2.8%的初值,几乎所有GDP分项均温和向上修正.最近公布的经济数据都相当乐观.

收入与储蓄数据向上修正,进一步增强了最新GDP报告的强劲基调.面对汽油价格节节上涨,收入与储蓄增加将有助於支撑消费者支出.

"经济成长仍处於正确轨道,但我们不会看到它会加速.收入向上修正,消除了年初经济成长面临的一个障碍,"法国巴黎银行的分析师Yelena Shulyatyeva表示.

另一份报告中,美国供应管理协会(ISM)公布2月芝加哥采购经理人指数(PMI)自1月的60.2升至64,为10个月高点.

数值高於50暗示该地区经济扩张.新订单分项指数跳增至近一年高位且未交货订单增加,提振了中西部地区的制造业活动.而地区工厂就业也创1984年5月以来最高.

该报告与美国政府周二公布的1月耐久财(耐用品)订单大跌的情况形成明显对比.

"耐久财订单在一季的第一个月份通常较弱,这在1月特别明显.制造业目前的表现还是不错的."Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet称.

分析师已调升对ISM周四将公布的整体制造业活动数据的预估.

目前预计ISM全美制造业指数约为55,此前的路透调查预估为54.5.

美国股市.SPX起初因数据而上涨,但由於美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的证词未明确暗示进一步的货币刺激,令人失望,股市逆转收跌.

不过美国公债价格因经济改善的迹象而下滑.美元指数.DXY升0.7%.

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