美国制造业前路何往？ 商务部数据一窥端倪

4月21日在克利夫兰惠而浦工厂拍到的图片。 REUTERS/Chris Berry

路透芝加哥11月28日 -根据美国商务部经济分析局(BEA)的数据，美国制造企业又恢复对国内业务进行投资。但机器、工厂和其他长期投资项目的支出还没有恢复到衰退前水平，也未转化为制造业就业大幅回升。

通过BEA的“资本支出”数据，我们可以一瞥制造业的优先投资项目。有人认为，制造业在经历数十年的萎缩之后，终于要恢复增长。

但该数据透露出的最大重点在于，自动化软件、及整合生产和供应链生产安排的其他技术，被企业列为投资优先选择，而对新工厂和设备的投资则没这么积极。

从很多方面而言，这份数据令人鼓舞。根据BEA资料，美国制造业者的固定资产投资已从2009年的极低水准反弹。事实上制造商名目资本支出去年创下纪录高位。

BEA称，在可获得数据的最近年份2012年，制造商的资本投资规模高达4,169亿美元，高于2011年的3,893亿美元和2010年的3,529亿美元。

诚然，经通胀调整后，去年资本投资低于2008年的历史高位4,306亿美元，以及2007年的4,273亿美元。

但分析师称，去年的数据仍可圈可点，尤其是考虑到制造商大幅减少支出的程度，且业者在国内外持续面临的挑战。

经济衰退造成很多企业的大量产能闲置，一直到现在才重新投产，而且全球经济复苏起起伏伏，也让业者有充分理由暂缓投资。

因此，芝加哥联储资深经济学家WilliamStrauss称，“如果考虑到自展开复苏以来美国经济增长从各方面来说都非常普通”，那么资本支出的复苏算“相当不错”。

**回到未来？**

BEA的数据是在美国政府停摆事件前夕公布，因此也几乎被人所忽略。然数据可能使外界对美国制造业前景的辩论升温。

2000年-2010年间，美国制造业因关闭国内工厂、并将生产移至海外，裁撤了580万个岗位；但近年来大幅减缓外移步伐。

通用汽车(GM.N)、通用电气(奇异/GE)(GE.N)、联合技术(UnitedTechnologies)(UTX.N)、惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)、苹果(AAPL.O)、卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)和Deere & Co (DE.N)等企业，甚至将有限的生产转回美国国内。

一些分析师因而研判，在美国的非传统油气探勘革命的支撑，及中国劳工成本迅速窜升下，美国正即将展开“制造业复兴”。

但并非所有人都同意这种观点，数项观察制造业对整体经济重要性的备受关注指标，如在非农就业岗位所占份额及对国内生产总值(GDP)的贡献度，仍持续萎缩。

但包括产出等其他几项关键指标，已经回到接近衰退前的水平，而产能利用率等指标也接近长期均值。

**投巨资押注科技**

如果对BEA的资本支出数据进一步分析，会出现另一个令人好奇的细节，透露出这次可能有别于以往的制造业复苏经验。

制造商对美国国内的投资中，投入设备和工厂方面的资金还不到一半。大多数资金都投入到知识产权和其他无形资产，而这些很容易被寻找制造业复兴有形证据的人所忽视。

以往并非总是如此。数十年来，制造商在设备和工厂方面的投资都高于知识产权。因此，当制造商进行投资时，投资的项目很容易看到，因为会以工厂甚至扩编人力的形式呈现。

但根据BEA资料，在2001年，也就是中国加入世界贸易组织(WTO)的那一年，制造商开始把多数投资投入到软件上，这个趋势一直到现在还未停止。

BEA数据显示，2012年制造商在软件、无形知识产权和技术方面共投入2,353亿美元，在新设备投入1,582亿美元，而在设施和建筑物方面仅投资233亿美元。

专家称注重科技对制造业是好事，因为这提高了生产力和效率，缩减了产品上市的时间。这使制造商在应对全球竞争时更加敏捷灵活。

但坏消息是，新科技让工厂能用更少的劳工来生产更多产品，至少对那些期待“制造业将重新聘用2007-2012年间遭裁员的200万工业劳工”的人来说是如此。

芝加哥联储资深经济学家Strauss的一段话，说明了生产力-聘雇之间此消彼长的状况。

“尽管在衰退期丧失的工业生产已恢复84%，但那段期间裁减的制造业岗位仅恢复了23%左右，”他说。

Strauss表示，其原因就是科技带动生产力提升。

那让政府内部和外界分析师都怀疑，纵使产出一如预期增加，工业就业岗位长期下滑的情况究竟能否反转。

美国劳工统计局预估，从当前到2020年间，即便制造业产值每年料以2.8%的幅度成长，2020年料达5.7万亿(兆)美元规模，但制造业工作岗位仍会减少。

“我们质疑制造业岗位将大量恢复的看法，”麻省理工学院教授SuzanneBerger表示。Berger也是该学院“创新经济中的生产”项目联席主席。(完)

(编译/审校 李春喜/王翔琼/张若琪/蔡美珍)

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