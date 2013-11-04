美国10月制造业增速为两年半来最快

焦点：美国官员称特朗普考虑签发行政令调查贸易行为 或带来额外关税
路透华盛顿4月10日 - 特朗普政府的一位官员对路透表示，总统特朗普正在考虑签发一项启动贸易调查的行政令，这或将导致对某些产品类别追加关税。
路透纽约11月1日 -一份行业报告显示，美国10月制造业活动扩张速度为逾两年来最快，意味着制造业在第四季强势开局，尽管政府在10月上半月部分停摆。
美国供应管理协会(ISM)周五发布的制造业指数升至56.4，为2011年4月以来最高，而且轻松超过预期的55.0。
根据ISM数据，制造业在10月连续第五个月加速扩张。
“这当然令人惊喜。近来这样好的数据并不多见，”Lazard Capital Markets董事总经理ArtHogan说。
“市场原本预计该数据会受到政府关门的冲击，不过显然并非这样。”
在美国政治僵局迫使联邦政府于10月1-16日部分停摆后，分析师曾预期经济数据会比较疲弱。
金融数据公司Markiet发布的另一项数据令人对制造业增长力道抱有一些疑问。Markit称，美国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.8，高于初值，不过仍为2012年10月以来最低。
两份调查使用了几个不同的统计方法，二者均表明制造业处于扩张。
ISM报告就业分项指数从9月的15个月高位55.4跌至53.2，的确显露出一些疲弱苗头。
美国9月整体就业增长低迷。路透访问的分析师预期，政府11月8日发布的就业报告料将显示，10月新增就业岗位进一步减少。
ISM制造业指数相关图表，请点选：(link.reuters.com/bam86s)
在制造业数据发布后，公债价格下滑，日内一直守在平盘水准下方。美元兑欧元和日圆扩大涨幅。美股摇摆不定，但午后略微走高，距离纪录高位不远。
“现在很难作出明确的判断，因为我们审视所有数据时都必须多想一想。有些数据已经过时，有些数据可能还没来得及反映出政府停摆的影响，”Hogan说。
除了制造业数据，政府关门还抑制了消费者10月购买新车的兴致。八家大型汽车制造商中，有七家周五报告的月度销量不及分析师预期。
周四公布的数据显示，美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面。一周初请失业金人数亦下降。在受到政府部分关门冲击之后，这对于就业市场来说是好消息。
然而，周五出炉的两份制造业报告好坏不一，凸显出美国制造业状况仍不确定。美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周稍早表示，其仍认为有需要保持刺激举措，并维持每个月850亿美元的购债步伐以支撑经济。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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