美国10月制造业增速为两年半来最快

10月10日在加州拍到的可口可乐包装箱。 REUTERS/Mike Blake

路透纽约11月1日 -一份行业报告显示，美国10月制造业活动扩张速度为逾两年来最快，意味着制造业在第四季强势开局，尽管政府在10月上半月部分停摆。

美国供应管理协会(ISM)周五发布的制造业指数升至56.4，为2011年4月以来最高，而且轻松超过预期的55.0。

根据ISM数据，制造业在10月连续第五个月加速扩张。

“这当然令人惊喜。近来这样好的数据并不多见，”Lazard Capital Markets董事总经理ArtHogan说。

“市场原本预计该数据会受到政府关门的冲击，不过显然并非这样。”

在美国政治僵局迫使联邦政府于10月1-16日部分停摆后，分析师曾预期经济数据会比较疲弱。

金融数据公司Markiet发布的另一项数据令人对制造业增长力道抱有一些疑问。Markit称，美国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.8，高于初值，不过仍为2012年10月以来最低。

两份调查使用了几个不同的统计方法，二者均表明制造业处于扩张。

ISM报告就业分项指数从9月的15个月高位55.4跌至53.2，的确显露出一些疲弱苗头。

美国9月整体就业增长低迷。路透访问的分析师预期，政府11月8日发布的就业报告料将显示，10月新增就业岗位进一步减少。

ISM制造业指数相关图表，请点选：(link.reuters.com/bam86s)

在制造业数据发布后，公债价格下滑，日内一直守在平盘水准下方。美元兑欧元和日圆扩大涨幅。美股摇摆不定，但午后略微走高，距离纪录高位不远。

“现在很难作出明确的判断，因为我们审视所有数据时都必须多想一想。有些数据已经过时，有些数据可能还没来得及反映出政府停摆的影响，”Hogan说。

除了制造业数据，政府关门还抑制了消费者10月购买新车的兴致。八家大型汽车制造商中，有七家周五报告的月度销量不及分析师预期。

周四公布的数据显示，美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面。一周初请失业金人数亦下降。在受到政府部分关门冲击之后，这对于就业市场来说是好消息。

然而，周五出炉的两份制造业报告好坏不一，凸显出美国制造业状况仍不确定。美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周稍早表示，其仍认为有需要保持刺激举措，并维持每个月850亿美元的购债步伐以支撑经济。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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