综述：美国6月核心资本财订单反弹 制造业前景略显乐观

2015年6月9日在德州阿灵顿拍到的通用汽车组装生产线。 REUTERS/Mike Stone

* 6月核心资本财订单成长0.9%

* 耐久财订单增加3.4%

* 核心资本财出货微跌0.1%

* 报告提供制造业略为乐观的看法

路透7月27日 - 一项衡量美国企业投资支出计划的指标在6月强劲反弹，表明缩减资本支出对制造业的拖累正开始消退。

该略为乐观的报告提振经济成长展望，并支撑了美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚将升息的看法。美联储将在周二和周三召开会议。

美国商务部周一表示，扣除飞机的非国防资本财订单上月增长0.9%，此前为连续两个月下滑。该指标就是备受市场关注的核心资本财订单，被视为企业支出计划的晴雨表。5月该指标回落0.4%。

分析师对该核心资本财订单的预估为增长0.4%。

美国金融市场对该报告的反应不大，因中国股市隔夜骤跌，引发了对全球经济的担忧。美国政府公债价格上涨；美股期指则下跌。

在去年原油价格暴跌逾六成，能源行业大砍投资支出，从而打压制造业活动。但有迹象显示能源支出颓势已接近尾声。

周五的数据显示，上周美国能源企业新增21个活跃钻机数，为过去33周以来第三度增加，总数达到5月底以来新高。

油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)上周表示，认为北美活跃钻机数可能已触底，陆地钻探与完成活动今年下半年都可能缓步回升。

斯伦贝谢与对手Halliburton (HAL.N)之前已大砍今年的资本支出预算。

制造业也因强势美元与全球需求放缓而遭受重击，这两项因素压缩了诸如惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)与卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)等跨国企业的获利。

2014年6月起，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币大涨了14.6%，损及跨国企业的获利。

制造业也因企业订单减少，同时仍在消化去年囤积的货物库存而受到打击。

6月核心资本财出货下滑0.1%，5月时为下滑0.3%；该数据被政府用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

这意味着企业支出可能拖累第二季GDP表现。政府将于周四公布第二季GDP初估值。

运输设备订单跳升8.9%，带动6月整体耐久财订单成长3.4%。耐久财的范围从烤面包机到飞机等使用年限三年以上的产品。

运输设备订单是受到飞机订单大增66.1%的提振，这扭转飞机订单于5月重挫31.6%的情况。波音(BA.N)在网站上公告，6月接获161张订单，远高于5月的11张。

汽车及其零组件订单小幅增加0.2%，前一个月则为下滑0.3%。

耐久财未完成订单增加0.1%，此前连续两个月下滑。耐久财库存增加0.4%，为去年12月以来最大增幅，5月时为下滑0.2%。

相关图表，请点选：link.reuters.com/baf65v

(完)

(编译/审校 戴素萍/陈宗琦/张明钧)

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