焦点：美国中西部制造业受深层问题困扰 就业复苏希望黯淡

路透5月9日 - 美国制造业在经历了长期痛苦的下滑之后似乎在企稳，但就业方面却不是这样。

你可能从官方听不到这样的看法。美国政府公布的最新就业报告显示，4月制造业新增4,000个岗位，其他指标也暗示该行业已经停止萎缩。此前该行业连续三个月裁减岗位，其中3月裁减岗位的数量创下自经济衰退以来单月最大。连续三个月的萎缩抹去了去年全年的温和增长。

制造业就业问题使大量岗位将从海外回归国内的乐观预测面临风险。这是因为回归岗位的数量不足以抵消持续的工作流失，暗示有深层次的问题在困扰着制造业。

相关的影响在美国大选中也表现得非常明显。特朗普(Donald Trump)借助民众对就业岗位流失的愤怒有望获得共和党的提名。但对美国中西部地区10多位公司高管和分析师的访问表明，制造业困境远不仅是一个竞选口号那么简单。

“制造企业在竭尽全力支撑下去，”印第安纳州Bremen Castings Inc 公司总裁J.B. Brown表示。该公司的金属铸造业务去年严重下滑，较2014年萎缩40%。

油气行业放缓对经济的影响加深，重型设备和农业机械制造商大砍成本，使该产业带规模较小的供应商苦不堪言。单是卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)就正在关闭20家工厂，约是美国工厂的一半左右，并透过重整裁撤3,500位美国员工。

Markit首席分析师Christopher Williamson对路透表示，“订单令人失望”，加上政治前景蒙上阴霾，造成了裁员潮。

“企业益发不愿意扩张，且对成本更加计较，因此聘雇减少也是反映了这样的情况，”Williamson表示。根据他的预估，美国工厂如今每月平均裁减1万个工作岗位，而且他认为这样的情况将会持续下去。

不过，并非所有美国工厂都溃不成军。拜消费经济相对强劲所赐，汽车业持续活跃。房市同样欣欣向荣。

“基本上，我们享有10年来表现最好的一季，”建筑用墙板制造商USG Corp.(USG.N)执行长James Metcalf表示。该公司去年营收38亿美元。与此同时，制造商所面临的严峻逆风已有部分缓解。油价正在回升，而曾重创出口的美元也略有走贬。

**工业中心地带笼罩悲观气氛**

尽管如此，低迷状况已经让美国工业中心地带笼罩悲观气氛。有一段视频去年秋季广泛传播，视频中印第安纳州一座车用空调工厂的工人被告知他们的工作岗位将转移至墨西哥，这成为特朗普在竞选活动中常常谈论的话题。

制造业裁员恰恰加剧了工业地区选民的不满，他们担心自己无法享受到经济不断增长的好处。

直到最近，政府数据一直未能全面体现出制造业的放缓程度。上月，在经济数据例行更新中，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将过去两年的制造业产出增幅下调了一半。调降幅度相当大，表明增长情况远远逊于多数分析师的估计。在修正之前，制造业产出似乎接近于回到衰退前的高峰。

该目标现在看起来又变得更加遥远。

一些分析师稍显乐观，指出有迹象表明长期下滑状况已经至少企稳。美国供应管理协会(ISM)已连续两个月发布报告显示，美国制造业活动小幅扩张，结束五个月的萎缩。

美国制造业就业图表：tmsnrt.rs/1OevJ7o

美国工业中心地带对经济的看法悲观：tmsnrt.rs/1T6Z7Rn

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