美国制造业成长力道回温

* 3月制造业采购经理人指数(PMI)升至53.4

* 2月建筑支出下滑1.1%

记者 Leah Schnurr 编译 张明钧/张若琪/程琳

路透纽约4月2日电---美国制造业成长力道於上月回温,凸显出经济逐渐复苏的态势,不过新订单及出口等指标略为回落.

周一公布的另一项数据显示,2月建筑支出创下七个月来最大降幅,促使部分分析师调降第一季经济成长预估.

供应管理协会(ISM)表示,3月全国采购经理人指数(PMI)从2月的52.4升至53.4,优於分析师预期的53.0.

这是制造业成长速度在2月意外放缓之後的反弹,且有迹象显示企业扩大聘雇.尽管如此,新订单指标在3月略为回落,从54.9降至54.5.

出口订单指数也从59.5降至54.0,可能显示欧洲走疲的影响.

"经济仍囿于非常缓慢的复原轨道."瑞穗证券驻纽约首席分析师Steven Ricchiuto对周一的数据表示.

商务部的数据显示,美国2月建筑支出较上年同期下跌1.1%,为8,088.6亿美元,是10月以来最低,因民间和政府项目的投资减少.

1月建筑支出下修为下跌0.8%,降幅远高於前值的跌0.1%.

巴克莱调降2012年第一季经济增长预估为2.0%,原预估为增长2.4%;高盛对增长的预估则由2.3%降为增长2.1%.

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参看美国制造业岗位和ISM就业指数相关图表,请点选(link.reuters.com/das47s)

截至中午,美国股市上涨,受大宗商品股价推动;美国公债价格则因好坏参半的数据而上升.

美联储主席贝南克上周称,还未到宣布经济复苏取得胜利的时候.等周二公布上次会议记录时,投资者将从中寻找美联储对新一轮买债计划的想法.

ISM制造业指数从去年夏季以来一直保持在略高於50的水平,暗示制造业在缓慢而又稳定的增长.

相比之下,欧元区3月制造业则连续第八个月萎缩,下滑之势在向德法这些核心经济体蔓延.

"尽管欧洲制造业萎缩而中国仅略微增长,美国制造业却仍在前进."FTN Financial首席分析师Christopher Low说道.(完)