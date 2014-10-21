美国经济：油价下跌令多元化经营制造商警惕

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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摩根大通研究美国多元化制造商的分析师Stephen Tusa周一在报告中表示，“油价已经成为最大的实际风险和局部短期风险。”
Tusa认为，总体而言石油和天然气代表着这些企业业务的约11%，而且对其中一些企业来说石油和天然气是更加重要的市场。
通用电气财务长Jeff Bornstein周五接受采访时说，该公司认为基于当前水准的油价，大多数勘探项目仍将向前推进。
通用电气的石油和天然气部门营收占工业业务营收的比例目前约为17%。
霍尼韦尔(Honeywell)营收有15%来自油气客户。由于其多数客户是炼厂等“下游”企业，油价下跌对霍尼韦尔销售的影响要低于“上游”勘探业务。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 高琦)
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