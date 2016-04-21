美国企业：制造业者合规支出高于安全费用--费城联储

美国股市：小幅收低，金融股等大选后上涨股逆转升势
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
路透纽约4月21日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋中部地区制造业者平均用在合规的支出，高于投入数据及网络安全或设备及工人安全方面的支出。
该地区制造业企业被问及经常性资本支出时称，5.8%用于联邦或州内监管合规费用。
这高于数据和网络安全支出的比例4.7%，以及实体厂房、员工及运输安全支出的比例2.8%。
这是费城联储首次就该主题进行调查。调查未涵盖服务及金融企业。
过去几年，73.9%的受访企业称提高了支出以满足各项监管要求，包括环境和工人条件。没有企业称在这方面支出减少。
相比之下，60%的企业称提高了数据和网络安全方面的支出，4.6%削减了该部分支出。
该地区仅略逾31%的制造业者称，提高了实体安全方面的支出，3.1%称下调此类支出。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
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路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。