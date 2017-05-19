分析：企业添置机器选二手 特朗普税改或难刺激企业增加支出

路透克利夫兰5月18日 - David Shippoli在一座大型工厂的办公室墙上挂着一个鬣狗头标本，这是他们公司年度精省奖，颁给去年想到办法以最低成本执行一项投资项目的员工。

Shippoli是非上市公司Dan T. Moore Co.的制造工程师，他得奖是因为发现二手机器的成本只要新机器的一小部分。这家公司在俄亥俄州和印第安纳州经营着九家工厂。

他拥护美国总统特朗普的政策，甚至在选战期间在鬣狗头上带了一顶“让美国再次伟大起来”的亮红色帽子。不过从Shippoli身上能看到美国工业界普遍存在的一种思维方式，导致难以提振企业投资，即便特朗普政府近日提出企业减税获得通过也难成事。

“有这么多东西能够完美交差，不知道谁会买新的，”他称。

很多美国企业在走出最近一次衰退后，对于建筑和昂贵新机器支出都极为谨慎，除非能确定回报能值回支出。

特朗普政府官员预测，如果特朗普降低企业税和海外现金汇回国内纳税的计划成为法律，企业省下来的资金将会支撑经济增长升温。美国财长努钦(Steven Mnuchin)和白宫国家经济委员会主任柯恩周三与美国参议院财务委员会全体成员进行会面，讨论政府税改框架。

执行长们当然对税改前景满怀热情。企业圆桌会(Business Roundtable)近期一项调查显示，超八成企业认为，税改将促使企业增加资本支出。76%企业认为税改有助于促进聘雇。该会是代表美国大型企业的一个组织。

包括美国通用电气(GE) (GE.N)在内的部分企业，大举押注新数字系统将改善工厂效率。

不过万一并未促成经济增长跳升，这些企业要如何利用这些额外资金仍是个未知数。之前旨在促使企业将海外资金汇回国内的赋税优惠期，几乎看不到提振美国投资的效果。

“除非有产能需求，否则不会有人想建设新工厂，” 减税无法让事情改观，凯斯西储大学经济学家Susan Helper表示，她近年在研究企业如何抑制支出习惯。

她指出，美国企业坐拥大量现金--根据美国穆迪投资者服务公司的数据，美国企业拥有的现金高达1.8万亿(兆)美元--因此并非这些公司缺乏资源。真正缺少的是那些证明值得投资的商机。

**80年的老机器**

对一些老工业机器情有独钟的，并非都是小型企业与初创公司。

例如在城镇另一端Arconic Inc (ARNC.N)旗下的Cleveland Works，工人们仍在使用一台1930年代的金属冲床来压制出铝零件。这台冲床是二战后从德国没收的。总部位于纽约的Arconic是去年美国铝业(Alcoa)分拆后才成立的公司，当时分拆为Alcoa Corp (AA.N)与Arconic，后者从事下游铝加工业务。

Arconic还有大量其他老式机器，包括Cleveland一部更大，重达50吨的冲床，制造于1950年代。该公司近来花了1亿美元对这部机器进行全部翻修，包括修补已开裂的金属部件，以及安装能让机器变得更加精准的新控件等。

这种新节俭风格比比皆是。过去10年美国工业设备的平均年龄稳步增长，目前徘徊在1940年代以来的最高水准上下。美国经济分析局数据显示的平均年龄为10年，远远高于1960和1970年代的七或八年。

图表：tmsnrt.rs/2qWxnWz

这种趋势并不仅限于工业机器。自2000年以来，企业所用电脑以及通讯设备等信息处理设备的平均年龄也在稳步增长，目前为五年，创电脑时代初期以来的最高水准。

“必须勤俭持家才能生存下去，”私营企业Talan Products的执行长Steve Peplin说。该公司销售建筑材料，每年营收约为4,000万美元。他最近需要一台新冲床，就买了一台二手的，然后送到专门翻新这种设备的公司进行翻新。

“实际上重新组装了，”他说，“给它安上了高效电动机和所有电脑控件。”这么做的理由很简单：整个项目花费约150万美元，而据他说购买一部新机器需要250万美元。

**买二手的**

Shippoli去年的一大收获是从加州一家工厂购买二手机器，这帮助他得以用14万美元建立一条新生产线，而如果购买新设备则需要300万美元才能办到。这条生产线将生产一种被打造成各种形状的绝缘材料，目标客户为汽车生产商和其他大型制造商。

凯斯西储大学的Helper表示，节省也分好坏。如果企业拒绝投资于新产能或技术，那这种节省就是不好的，因为这会阻碍生产率的提高。相反，如果现有工业机器通常足以满足工作需要，那么大肆投资新设备就没有必要，这种节省就是好的。

Shippoli所在公司的执行长Dan Moore，对第一种节省的推崇近乎疯狂。

他常常挂在嘴边的一句话就是：“钢铁不会感觉到变老了”，也就是说许多工业机器的基本零件仍能使用数十年。该公司通常会投资新的电脑控件及其它零件来升级所购的机器。Moore不仅奖励那些找到办法利用旧机器来满足新需求的员工，而且如果哪位经理扔掉了可以废物利用的机器，他会让此人降职。

近日，他带领记者来到最喜欢的一个地方：HGR Industrial Surplus，一间位于克利夫兰东部工业区、用于出售旧机器的库房。

“这是如何在克利夫兰创建新企业的秘诀之一，”他边说边走过一排排的液压机。其中一些液压机身上还有当年生产时留下的油渍，而这些机器当初效力的工厂现在已不存在。

据Moore称，利用旧机器来建立新企业是有道理的，因为如果不成功，这会让风险最小化。

对该公司负责收购的副总裁Windsor Ford来说，向执行长推荐一个涉及购买新设备的项目，这种想法不是没有听说过，但也是“够吓人的”。

“我能说的就是，你最好有数据能够支持这个想法，”他表示。(完)