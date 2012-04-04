美军首批驻澳部队抵达达尔文港

路透4月4日电---美国为加强其亚太军事存在，在澳大利亚达尔文市建事实上的军事基地，将派遣2,500名士兵轮流驻军。首批约200名美国海军陆战队员於周三抵澳，开始为期六个月的军事部署。

美国向澳大利亚北部驻军引发中国担忧。中方官员怀疑，这是否是美国包围中国、遏制中国崛起策略的一部分。

澳大利亚国防部长史密斯（Stephen Smith）在达尔文市称：“我们认为，这很大程度上反应出全球重心移向我们这一地区转移的事实，及我们随之作出的反应，世界重心转移到亚太和印度洋地区。我们需要对此做出回应。”

“世界需要认真应对中国崛起、印度崛起、战略移动和对发达国家政治经济的影响。”

达尔文港距离印尼约820公里，驻澳美军因此能迅速回应东南亚人道主义和安全问题。因南中国海主权争端未决，东南亚局势一直较为紧张。

美国总统奥巴马和澳大利亚总理吉拉德去年宣布这一军事部署计划时，他们更多地是强调美澳加强军事合作和演习，并称此举并非为了孤立中国。

奥巴马称：“我们害怕中国的观念是错误的。我们试图排挤中国的观念也是错误的。我们欢迎中国和平崛起。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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