美国各市场选择权交易系统出现零星停摆 因报价系统出问题

路透纽约9月16日 - 美国各市场的选择权交易周一出现零星停摆状况，因发送报价的系统出现未经解释的问题，而这也是干扰美国有价证券交易的最新技术故障。

问题在于选择权价格申报机构(Options Price Reporting Authority/OPRA)，这是一套发送各交易所执行交易的报价及最新交易资讯等指令至各经纪商及数据供应商的电脑系统。

纽约-泛欧交易所集团NYX.N一名发言人表示，由该公司旗下子公司SIAC管理的OPRA的问题是涉入报价处理，而这个问题也是在8月造成Nasdaq股票交易停摆三个小时的原因。

纽约-泛欧交易所集团发言人Richard Adamonis称，“周末的一些系统调整导致报价处理出现问题。”

Adamonis指出，所有选择权交易从1740GMT开始停摆，在10分钟后问题获得解决，并自1800GMT开始交易。

但交易是到了1830GMT才终于恢复正常，在这之前曾在周五出现一个小问题，这让人质疑美国证券市场的可靠性。

“选择权市场结构非常复杂，由于有12个交易所，总难免会出现技术问题，特别是各个市场间又互相连结的时候，”纽约TABB Group衍生品谘询主管Andy Nybo表示。

Nybo并称，“随着交易量持续增加，且市场资讯量呈现爆炸性增长，该产业将会面临管理资讯负载的挑战。”(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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