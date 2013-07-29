《美国政经分析》债务上限战火恐将再起，投资人虽感厌恶但态度淡定

资金撤离推动指标10年期公债收益率(殖利率)升至接近2.75%的近两年高位，高出5月初水准逾100个基点。该收益率目前为2.58%。

“此前债市资金流动降低时，并未出现这样的政治角力。迄今为止，一直都有其他买家，”Graff称，“或许此次就不会有买家了。”

DoubleLine Capital投资组合经理Gregory Whiteley表示，投资者应做好准备迎接更大的债市波动。但他还补充到，美联储对经济的支持不会在一夜间消失，而且经济前景尚不明朗将会抑制利率上升。DoubleLine Capital管理着550亿美元的资产。

“从现在到年底的这段时间里，10年期公债收益率可能回升至2.75%，甚至进一步升至3%吗？当然可能，但这并不意味着下一个目标是4%，”他说。

同时，做好充分准备的投资者也应看到光明的一面。

“这可能会使走势动荡，但同时亦将创造一些机会，”Whiteley称，“过去几年市场波澜不惊，很难获得不错的收益，特别是在公债方面，这样的日子可不好过。”(完)