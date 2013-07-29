《美国政经分析》债务上限战火恐将再起，投资人虽感厌恶但态度淡定

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
资金撤离推动指标10年期公债收益率(殖利率)升至接近2.75%的近两年高位，高出5月初水准逾100个基点。该收益率目前为2.58%。
“此前债市资金流动降低时，并未出现这样的政治角力。迄今为止，一直都有其他买家，”Graff称，“或许此次就不会有买家了。”
DoubleLine Capital投资组合经理Gregory Whiteley表示，投资者应做好准备迎接更大的债市波动。但他还补充到，美联储对经济的支持不会在一夜间消失，而且经济前景尚不明朗将会抑制利率上升。DoubleLine Capital管理着550亿美元的资产。
“从现在到年底的这段时间里，10年期公债收益率可能回升至2.75%，甚至进一步升至3%吗？当然可能，但这并不意味着下一个目标是4%，”他说。
同时，做好充分准备的投资者也应看到光明的一面。
“这可能会使走势动荡，但同时亦将创造一些机会，”Whiteley称，“过去几年市场波澜不惊，很难获得不错的收益，特别是在公债方面，这样的日子可不好过。”(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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