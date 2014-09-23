美国成年人未婚者比例上升--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月22日 - 美国周三公布的一项分析显示，20%的成年美国人，即4,200万人，从来没有结过婚。这标志着美国人口和社会的转变。

皮尤研究中心(Pew Research Center)的这份报告指出，这一结果是由多种因素造成的，包括晚婚、以及更多人选择婚姻之外的同居和抚养孩子。

2012年，年龄在25岁及以上的人群中，从未结过婚的男性和女性分别占23%和17%。报告称，1960年，在这一年龄段中，从未结过婚的男性和女性比例分别为10%和8%。

报告称：“公众态度的转变、经济形势不景气以及正在改变的人口模式或许都是造成不婚成年人比例增加的原因。”该分析报告基于人口统计局的数据和皮尤的一项民调。

这一趋势在美国黑人中尤为明显。2012年，有36%的黑人从未结过婚，是1960年占比的四倍。

皮尤调查显示，美国白人从未结过婚的比例同期内翻番，达到16%，西班牙裔的比例为26%。