美国成年人未婚者比例上升--调查

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月22日 - 美国周三公布的一项分析显示，20%的成年美国人，即4,200万人，从来没有结过婚。这标志着美国人口和社会的转变。
皮尤研究中心(Pew Research Center)的这份报告指出，这一结果是由多种因素造成的，包括晚婚、以及更多人选择婚姻之外的同居和抚养孩子。
2012年，年龄在25岁及以上的人群中，从未结过婚的男性和女性分别占23%和17%。报告称，1960年，在这一年龄段中，从未结过婚的男性和女性比例分别为10%和8%。
报告称：“公众态度的转变、经济形势不景气以及正在改变的人口模式或许都是造成不婚成年人比例增加的原因。”该分析报告基于人口统计局的数据和皮尤的一项民调。
这一趋势在美国黑人中尤为明显。2012年，有36%的黑人从未结过婚，是1960年占比的四倍。
皮尤调查显示，美国白人从未结过婚的比例同期内翻番，达到16%，西班牙裔的比例为26%。
皮尤称，大约半数，即53%的从未结过婚的成年人表示，他们希望最终能够结婚，2010年时这一比例为61%。（完）
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。