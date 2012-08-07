科学家称“好奇”号成功着陆是“工程奇迹”

2012年8月6日，火星科学实验室的Jennifer Trosper在美国宇航局喷气推进实验室的新闻发布会上展示“好奇”号模型。 REUTERS/Fred Prouser

路透加利福尼亚帕萨迪纳8月6日电（记者 Irene Klotz/Steve Gorman）---美国宇航局（NASA）科学家周一称，“好奇”号火星车的完美着陆堪称“工程奇迹”。

周日晚间，重一吨的六轮“好奇”号火星车展开了复杂且惊险的着陆过程，着陆成功让NASA的科学家和工程师们松一口气。这是NASA自1970年代“海盗”号（Viking）项目以来实施的首个太空生物项目。

“好奇”号首席工程师圣马丁（Miguel San Martin）称：“我们花了八年时间，为最坏的情形做打算，你不能不如此考虑。”

当确认“好奇”号已在火星表面着陆时，身在洛杉矶附近喷气推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）的地面指挥中心工程师们欢呼雀跃。“好奇”号是美国发送到遥远星球的首个功能齐全的移动科学实验室。

NASA工程师称，“好奇”号是机器航天史上取得的最具挑战性的完美成就，开启了行星探索的新时代。

美国总统奥巴马将此称赞为“民族骄傲”的历史时刻。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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