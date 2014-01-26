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路透中文国际短讯 | 2014年 1月 26日 星期日 14:57 BJT

美国马里兰州一购物中心发生枪击案 三人死亡

美国警方称，马里兰州巴尔的摩附近一家大型购物中心周六发生枪击案，一名枪手持猎枪在一家滑板店开枪，造成两名店员死亡以及一人受伤，枪手随后自杀。霍华德县警方称，不知道枪手的动机。警方已暂时确认了枪手的身份，但没有透露他的姓名。路透
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