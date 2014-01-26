美国马里兰州一购物中心发生枪击案 三人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Bill Trott

路透马里兰州哥伦比亚1月25日 - 美国警方称，马里兰州巴尔的摩(Baltimore)附近一家大型购物中心周六发生枪击案，一名枪手持猎枪在一家滑板店开枪，造成两名店员死亡以及一人受伤，枪手随后自杀。

霍华德县警方称，不知道枪手的动机。警方已暂时确认了枪手的身份，但没有透露他的姓名。

经警方确认，死者是21岁的Brianna Benlolo和25岁的Tyler Johnson，两人均是Zumiez滑板店的雇员。

警方还称，有一人脚上中枪受伤，另有四人在混乱中受伤。霍华德县General Hospital称，受伤的五人得到救治后出院。

枪击案发生在美东时间上午11:15左右（1615 GMT），案发现场在该购物中心美食广场的上一层。该购物中心有200多家店铺，周末人流不息，许多购物者听到枪声或看到有人逃跑后找地方躲避。

警方称，他们认为枪手已开枪自杀。（完）