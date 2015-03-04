美国南加州华人月子中心遭突击检查

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透洛杉矶3月3日（记者 Steve Gorman） - 美国移民官员称，联邦探员周二对南加州大约20个涉嫌参与“生育旅游”（maternity tourism）项目的场所进行了突击检查。该项目向寻求在美生子的外国孕妇提供旅游、住宿和医疗服务。
美国相关机构称，检查针对的所谓月子中心（maternity hotel），主要接待来自中国、希望子女获得美国公民身份的富裕女性，收费为1.5-8万美元不等，具体视所提供服务而定。
根据美国移民及海关执法局（ICE），被检查的场所包括三幢涉嫌为外国客户提供住房的公寓大楼，分别位于洛杉矶、橘子郡和圣贝纳迪诺。
负责洛杉矶国土安全调查办公室的特别探员Claude Arnold称，预计无人在周二的检查中被捕。周二的检查行动由联邦探员和地方执法人员执行。
Arnold称，据信这是美国方面首次对生育旅游产业采取此类执法行动。
美国宪法规定，在美国境内出生的孩子即可成为美国公民。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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