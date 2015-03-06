美国加州“月子中心”运营者或面临孕妇客户“反水”

路透洛杉矶3月5日 记者（Steve Gorman） - 美国联邦探员周二对南加州大约20个涉嫌参与“生育旅游”（maternity tourism）项目的场所进行了突击检查。但在突击检查中被扣的中国孕妇中，至少有些人仍还有可能在加州呆到产子。

究其原因，是美国移民官员正在对“中国月子中心”涉嫌签证欺诈、逃税和洗钱进行调查，并期望劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者的证词和证据。

周二联邦官员对涉嫌卷入南加州三大“生育旅游”网络的逾50个场所进行了突击检查，但拒绝说明突查中遇到了多少孕妇客户。

美国移民及海关执法局（ICE)女发言人Virginia Kice称，截止周四，无人在检查中被捕。

Kice称，移民局探员将突击检查遇到的付费孕妇客户带走进行首轮询问。孕妇们护照被没收，并将“被移交以候进一步询问”。

Kice拒绝说明有多少孕妇能够留下在美国生产，因生育旅游计划已暴露，但暗示其中有些孕妇因调查仍在进行，或可继续呆在加州产子。

“如果有人被指定为重要证人，就需要他们继续留在加州，”她说道。“我们在所有这些场所中遇到了许多潜在证人，而不仅仅是客户。”

据信这是美国方面首次对非法生育旅游产业采取此类执法行动。近年来，非法生育旅游产业逐渐在美国生根，但在很大程度上处于联邦政府的监管之外。

美国宪法规定，在美国境内出生的孩子即可成为美国公民。移民专家称，海外女性赴美产子本身并不是非法行为。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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