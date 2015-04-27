南加州月子中心案一名证人试图逃离美国时被捕

路透洛杉矶4月24日（记者 Dan Whitcomb） - 美国检方周五称，一位名叫吴英（音）的女性在试图逃离美国时被捕。此人被认为是美国移民机构调查的南加州月子中心案的重要证人。

美国检察长办公室发言人Thom Mrozek称，31岁的吴英上周被美国移民及海关执法局探员在洛杉矶国际机场扣留，当时吴英试图与丈夫及新生婴儿登上前往中国的航班。

Mrozek称，吴英未被刑事指控与这起月子中心案调查有关，但被法官要求留在美国，并缴纳1,000美元保释金。

“我们收到消息称，她计划与丈夫及出生数周的婴儿离开美国，”Mrozek称。“我们得到了逮捕令，理由是她违反保释规定。”

吴英的丈夫及小孩并非法庭要求留在美国的对象，因此没有被扣留。在吴英被捕两天后的聆讯中，地方法官将吴英的保释金提高至1万美元，对其实施软禁，要求其佩戴GPS追踪装置。

Mrozek称，自对这起案件进行搜查以来，被确认为此案重要证人的大约二十多名女性中，已有几人逃离美国。

3月份，美国联邦探员对南加州大约20个涉嫌参与月子中心项目的场所进行突击检查。

相关机构当时称，该项目主要接待来自中国、希望子女获得美国公民身份的女性，收费为1.5-5万美元不等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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