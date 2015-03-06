美国加州“月子中心”运营者或面临孕妇客户“反水”

《全球主要央行动态》--5月4日-5月11日
美国波士顿联储总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。罗森格伦称，决策者应“仔细研究”他们到年底前仅再升息两次的预测中值。罗森格伦在联储颇有影响力，他帮助说服了其他同僚加快过去半年中的政策收紧速度。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Gorman
路透洛杉矶3月5日 - 美国联邦探员周二对南加州大约20个涉嫌参与“生育旅游”（maternity tourism）项目的场所进行了突击检查。但在突击检查中被扣的中国孕妇中，至少有些人仍还有可能在加州呆到产子。
究其原因，是美国移民官员正在对“中国月子中心”涉嫌签证欺诈、逃税和洗钱进行调查，并期望劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者的证词和证据。
周二联邦官员对涉嫌卷入南加州三大“生育旅游”网络的逾50个场所进行了突击检查，但拒绝说明突查中遇到了多少孕妇客户。
美国移民及海关执法局(ICE)女发言人Virginia Kice称，截止周四，无人在检查中被捕。
Kice称，移民局探员将突击检查遇到的付费孕妇客户带走进行首轮询问。孕妇们护照被没收，并将“被移交以候进一步询问”。
Kice拒绝说明有多少孕妇能够留下在美国生产，因生育旅游计划已暴露，但暗示其中有些孕妇因调查仍在进行，或可继续呆在加州产子。
“如果有人被指定为重要证人，就需要他们继续留在加州，”她说道。“我们在所有这些场所中遇到了许多潜在证人，而不仅仅是客户。”
据信这是美国方面首次对非法生育旅游产业采取此类执法行动。近年来，非法生育旅游产业逐渐在美国生根，但在很大程度上处于联邦政府的监管之外。
美国宪法规定，在美国境内出生的孩子即可成为美国公民。移民专家称，海外女性赴美产子本身并不是非法行为。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
美国波士顿联储总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。罗森格伦称，决策者应“仔细研究”他们到年底前仅再升息两次的预测中值。罗森格伦在联储颇有影响力，他帮助说服了其他同僚加快过去半年中的政策收紧速度。
路透首尔5月11日 - 韩元周四上涨，因市场寄望于新当选的文在寅政府计划推出的扩张性财政政策将提振经济成长。与此同时，油价上涨也增强了全球风险偏好，进一步支撑了韩元。 0246 GMT，韩元兑美元 报1,128.0韩元，较周三收盘水准1,135.8上涨0.7%。 风险偏好也推动韩股反弹，韩国综合股价指数(KOSPI) 继昨日大跌后，今日早盘上升0.9%至2,289.74点。 NH Futures汇率分析师Min Gyeong-won指出，市场参与者寄望政府实 行扩张性财政政策，但他补充说：“尽管市场押注韩元走强，但若要韩元 升破1,130并守住该新水准，市场上必须要有决定性的动能。” “市场参与者对美联储利率走势采取观望立场，这支撑美元，限制韩 元稳步上涨。” 外资料结束连续四日买超韩股局面，盘中在韩国股市卖超168亿韩元( 1,484万美元)。 但LG电子 涨逾3%，受助于外资买盘。围绕科技类股的乐观情绪助推三星SDI
路透台北5月11日 - 台湾股市周四盘中上扬，半导体和塑料制造类股领涨，指标股指触及本周稍早所及10,000点重要关口。 由于油价坚挺提振全球能源类股，MSCI明晟全球指标股指 触及纪录收盘高位，这也支撑了台股。 0250GMT，台湾加权股价指数 上涨0.39%至10,007.16点，周三收高0.5%。 半导体类指数 涨0.74%，塑胶类指数 涨0.79%。 交投活跃的个股中，台积电 涨0.73%，尽管该公司4月营收 下滑14.9%。 台湾加权股价指数周二曾升越万点关口，为两年来首见，因散户及外 资纷纷买入。(完) (编译 许娜/侯雪苹；审校 艾茂林/郑茵)