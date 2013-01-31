美国洛杉矶县官员寻求关闭产妇旅馆

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶1月29日（记者 Dan Whitcomb） - 洛杉矶县官员Don Knabe周二对所谓的产妇旅馆采取打击行动，他表示，随着孕妇前往美国“产子游”趋势扩大，产妇旅馆已经遍布南加州部分地区。

Knabe要求同事们批准一系列意在最终关闭产妇旅馆的措施。这些产妇旅馆大多将独栋建筑分割成几个卧室，供产妇居住；这些产妇在分娩前来到这里，孩子出生后直接获得美国公民身份。

“他的目的不是监管这些产妇旅馆，而是将其清除。这些都是密谋赚钱的计划，意在吸引孕妇前往美国分娩。”Knabe的发言人Cheryl Burnett表示。

近几个月产子游问题浮出水面，因洛杉矶县郊外一处高档住宅的居民提出抗议，称一家产妇旅馆在他们周边营业，接受来自中国的孕妇。他们抱怨产妇旅馆引发卫生和其他问题。

根据美国宪法，任何在美国境内出生的孩子都将获得美国国籍。移民专家称，孕妇前往美国生子并不违法。

Burnett表示，Knabe的行动针对分区和与产妇旅馆相关的健康和安全问题，并注意到县级官员在移民法上没有司法权。Burnett指出，美国移民和海关执法局将被要求决定妇女如何进入美国。

Burnett称，管理委员会料下周通过Knabe的措施，指导一些当地机构调查产妇旅馆。Knabe的措施还命令法律顾问起草分区法令，让这些产妇旅馆无法在洛杉矶县运营。（完）