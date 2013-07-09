中年危机只是男性糟糕表现的借口--调查

路透纽约7月8日 - 美国周一发布的一项调查显示，很多美国女性希望男性改改脾气，多数女性认为所谓中年危机只是男人表现不好的一种借口。

《60分钟》和《名利场》(Vanity Fair)对1,186名美国成年人进行的电话调查还发现，多数人认为世界上没有所谓的完美男人，教养胜过努力工作和成为绅士，是一个男人成熟的最重要品质。

21%的受访者认为中年危机是一种生物必然性，但有近60%的受访者认为中年危机只不过是表现不好的一种借口。

民调显示：“买辆跑车或交个年轻的女朋友这种典型例子很常见。中年危机的发生通常猝不及防，就像你某天正对着镜子剃须，但你突然间意识到你已不再可能成为美国总统，最好的时光或许已成过眼云烟。”

当被问及骑士精神是否已经过时，有超过60%的受访者表示不认同这一说法。

如果可以选择改变一个男人的朋友圈、母亲、幽默感、体形和卫生，有近30%的女性选择脾气。有三分之一的受访者表示，他们不会改变其中任何一项。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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