美国确认发现第二例中东呼吸综合症感染病例

路透5月12日(记者 Julie Steenhuysen) -美国卫生官员确认，美国发现第二例中东呼吸综合症(MERS)感染患者，称这名患者目前在佛罗里达奥兰多市的一家医院，情况良好。

这名患者现年44岁，是一名生活并居住在沙特的医疗工作者，本次来美国看望亲属。他于5月9日进入奥兰多市Dr. P.Phillips医院进行入院治疗。

美国疾病预防与控制中心(CDC)国家免疫接种与呼吸道疾病中心主管Anne Schuchat博士表示，该病例是第二例进入到美国本土的“输入型”MERS病例，但这两起病例并不相关。

Schuchat表示，这名患者5月1日从沙特城市吉达前往伦敦，随后前往波士顿，在波士顿搭乘航班飞往亚特兰大，再次转机，最后抵达奥兰多。

她表示，这名患者在乘机离开吉达时便感觉不舒服，但尚未达到必须就医的程度，直到上周五。

目前尚不清楚这名患者就职的医院是哪一家，但Schuchat表示，她认为这名患者就职的医院负责治疗MERS患者。

美国疾控中心主任弗里登(Thomas Frieden)在电话中对记者表示，疾控中心尚不清楚这名患者是否在飞机上感染MERS，但出于高度谨慎考虑，疾控中心目前正在联系曾与这名患者搭乘同一美国客机的约500人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。