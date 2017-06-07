美国与墨西哥达成糖业贸易协议 但未获美国制糖业支持

路透华盛顿6月6日 - 美国与墨西哥政府达成一份新协议，对两国之间的糖业贸易结构进行了重大调整，但却未能得到美国制糖企业的支持，因此这一问题是否仍有可能影响到两国的整体贸易关系，还未有定论。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)表示，与墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo达成“原则协议”，要求墨西哥在对美国的蔗糖出口中，减少精制糖的比重而增加原糖。

他说，为解决2014年两国糖业贸易协议中的问题，墨西哥几乎满足了美国制糖行业的所有要求。

“很不幸，尽管取得了这些进展，但美国制糖业仍然表示，无法支持目前形式的协议，”罗斯没有细述这些反对意见。

他补充称，协议将通过最终的草拟阶段，他希望美国的糖生产商可以参与这一过程。

当被问及这一阶段将持续多长时间时，罗斯表示，“应该是几天，不会长至数周或数月。”

根据罗斯和Guajardo达成的协议，墨西哥糖仍可进入美国市场，但其中精糖所占比重上限从此前的53%降至30%。

协议还将美国向墨西哥支付的原糖价格从每磅22.25美分上调至23美分，精糖价格则从26美分升至28美分。商务部在协议摘要中称，这些价格不含运费和包装成本。

这份协议的达成，料有助于避免墨西哥针对进口的美国高果糖玉米糖浆实施报复举措；若爆发贸易战，将加剧美墨间的紧张关系。目前两国与加拿大正准备于8月开始重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。(完)