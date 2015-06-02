美军方实验室向加拿大送过炭疽活菌样本--报导

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿6月1日 - 《今日美国》（USA Today）周一报导称，有活性炭疽杆菌样本被美国一军方实验室送往加拿大的三个实验室。有关方面上周披露，有活性炭疽杆菌样本被错误地送往美国的11个州及另外两个国家。
该报援引两名美国国防部官员的话称，送往加拿大的活性炭疽杆菌样本来自犹他州的达格威试验场，而其他样本似乎也来自该试验场。
五角大楼没有对报导立即置评。
美国军方上周五称，共有美国11个州收到了“疑似样本”，澳大利亚和驻韩国的一个美国空军基地也收到了“疑似样本”。美国军方已下令全面审查炭疽杆菌的灭活作业。
美国方面承认，到目前为止，已有四名美国人开始接受预防性治疗，包括注射炭疽疫苗、服用抗生素等。
驻韩国美军基地的22人也接受了预防性治疗，尽管这些人都没有出现感染迹象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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