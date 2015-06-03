美军方实验室可能误将炭疽杆菌样本送入五角大楼--CNN

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿6月2日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周二报导称，美国国防部正在调查活性炭疽杆菌样本是否已被带入五角大楼，此前犹他州一军方实验室误将活性炭疽杆菌样本外送。
早在2006年时，达格威试验场原打算送出没有毒性的灭活炭疽杆菌样本，但却可能无意中将活性炭疽杆菌样本送往美国的12个州以及其他三个国家的实验室。
两名美国防部官员向CNN表示，其中一个样本是送给驻五角大楼的警方，以校准扫描生化武器的安全传感器。
美国国防部未立即置评。
美国军方上周称，已在美国、韩国、澳大利亚和加拿大发现超出先前想象的更多疑似活性炭疽杆菌样本，并下令对灭活炭疽杆菌的做法进行全面审查。
加拿大政府周二称，收到过从美国运送来的、可能含有活性炭疽杆菌的样本，但未报告有人感染。加拿大公共卫生部门称，在2006年8月收到样本，但该样本已有逾五年未被使用，并已被送往一个安全实验室。
五角大楼正在限制炭疽杆菌样本可能引发的健康问题，并建议所有实验室现在停止处理从国防部收到的“无活性”炭疽杆菌样本。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。