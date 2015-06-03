美军方实验室可能误将炭疽杆菌样本送入五角大楼--CNN

路透华盛顿6月2日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周二报导称，美国国防部正在调查活性炭疽杆菌样本是否已被带入五角大楼，此前犹他州一军方实验室误将活性炭疽杆菌样本外送。

早在2006年时，达格威试验场原打算送出没有毒性的灭活炭疽杆菌样本，但却可能无意中将活性炭疽杆菌样本送往美国的12个州以及其他三个国家的实验室。

两名美国防部官员向CNN表示，其中一个样本是送给驻五角大楼的警方，以校准扫描生化武器的安全传感器。

美国国防部未立即置评。

美国军方上周称，已在美国、韩国、澳大利亚和加拿大发现超出先前想象的更多疑似活性炭疽杆菌样本，并下令对灭活炭疽杆菌的做法进行全面审查。

加拿大政府周二称，收到过从美国运送来的、可能含有活性炭疽杆菌的样本，但未报告有人感染。加拿大公共卫生部门称，在2006年8月收到样本，但该样本已有逾五年未被使用，并已被送往一个安全实验室。

五角大楼正在限制炭疽杆菌样本可能引发的健康问题，并建议所有实验室现在停止处理从国防部收到的“无活性”炭疽杆菌样本。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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