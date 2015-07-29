美军看好未来将更多使用激光及微波等定向能武器

路透华盛顿7月28日（记者Andrea Shalal） - 美国军方高官及国会议员周二在国防工业产业会议上表示，美军已经在研发激光、微波和其它定向能武器方面取得了进步，可能更广泛的使用这些武器。

官员称，美国海军、海军陆战队、空军和陆军对此类武器的研发和测试处于不同阶段，但需要继续努力提高技术才能研发出威力更大的武器及使用策略，并确保充足的资金。

“定向能武器将给国防带来一个崭新的时代，”美国空军空间司令部司令William Etter中将在博思艾伦汉密尔顿控股公司（Booz Allen Hamilton）和美国战略与预算评估中心（CSBA）举行的会议上表示。

定向能武器指的是利用激光、微波、电磁辐射、电波、声束或粒子束形式发射聚焦能量的武器。激光目前已经被广泛使用于引导炸弹命中目标，但未来激光本身可能被用作武器。

美国军方过去数十年来一直致力于发展这些武器，但很多技术障碍近期才得以克服。

Etter中将与其他官员表示，此类武器能降低现有武器的成本，加快对敌方进攻的反应速度并减少战场中的平民死亡人数。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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