中国需提防美国剑指亚太地区--《环球时报》

路透北京1月6日电（作者 毛佳/Sui-Lee Wee）---美国战略重点转向亚太地区，尽管美国盟友及分析人士称，中国无需担忧美国新政策，但中国《环球时报》周五称，中国不能放弃周边安全。

美国去年底出台国防战略，将拓展亚洲军事部署，但缩减军队整体规模，以削减国防支出。这显然是对该地区做出承诺。

但随着美国从伊拉克和阿富汗撤军，中国担忧，美国防务新姿态旨在包围中国，阻碍中国军力增长。

美国总统奥巴马周四宣布政策转向，《环球时报》表示，中国若忍让迎合美国，将为此付出代价，这是中方首次回应美国政策调整。

"我们要防止中美出现新冷战，但同时要避免以中国放弃周边安全换取美国在亚洲的安心做代价。"

该报还指出："美国把遏制中国发展近海的反介入能力，作为此次战略调整的一个重点。"

"中国没必要针锋相对也搞一个战略……但确应有所行动，加强远程军事打击能力，发展更多威慑美国本土军事目标的能力。"（完）编译：黎黎 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。