中国需提防美国剑指亚太地区--《环球时报》

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京1月6日电（作者 毛佳/Sui-Lee Wee）---美国战略重点转向亚太地区，尽管美国盟友及分析人士称，中国无需担忧美国新政策，但中国《环球时报》周五称，中国不能放弃周边安全。
美国去年底出台国防战略，将拓展亚洲军事部署，但缩减军队整体规模，以削减国防支出。这显然是对该地区做出承诺。
但随着美国从伊拉克和阿富汗撤军，中国担忧，美国防务新姿态旨在包围中国，阻碍中国军力增长。
美国总统奥巴马周四宣布政策转向，《环球时报》表示，中国若忍让迎合美国，将为此付出代价，这是中方首次回应美国政策调整。
"我们要防止中美出现新冷战，但同时要避免以中国放弃周边安全换取美国在亚洲的安心做代价。"
该报还指出："美国把遏制中国发展近海的反介入能力，作为此次战略调整的一个重点。"
"中国没必要针锋相对也搞一个战略……但确应有所行动，加强远程军事打击能力，发展更多威慑美国本土军事目标的能力。"（完）编译：黎黎 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。